Омская пенсионерка поверила «бывшим коллегам» и отдала мошенникам 7 млн рублей

Жительница Омска лишилась семи миллионов рублей, поверив неизвестным. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сначала женщина получила сообщение якобы от отдела кадров с бывшего места работы и перешла по ссылке внутри. Позже ей пришла информация от «Госуслуг» о взломе аккаунта и оформлении доверенности на гражданина Украины.

«Для аннулирования доверенности омичке было предложено удалить текущий единый налоговый счет и сформировать новый, а деньги перевести для сохранности в «Федеральное казначейство», – сообщается в публикации.

Следуя инструкциям аферистов, женщина сняла деньги в банке и перевела через банкоматы. Свои действия пострадавшая объяснила сотрудникам банка покупкой недвижимости.

Омичка планировала перевести еще три млн рублей, но ее остановил сын. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас идет расследование.

