На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Омская пенсионерка поверила «бывшим коллегам» и отдала мошенникам 7 млн рублей

В Омске женщина лишилась 7 млн рублей из-за мошенников
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Жительница Омска лишилась семи миллионов рублей, поверив неизвестным. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сначала женщина получила сообщение якобы от отдела кадров с бывшего места работы и перешла по ссылке внутри. Позже ей пришла информация от «Госуслуг» о взломе аккаунта и оформлении доверенности на гражданина Украины.

«Для аннулирования доверенности омичке было предложено удалить текущий единый налоговый счет и сформировать новый, а деньги перевести для сохранности в «Федеральное казначейство», – сообщается в публикации.

Следуя инструкциям аферистов, женщина сняла деньги в банке и перевела через банкоматы. Свои действия пострадавшая объяснила сотрудникам банка покупкой недвижимости.

Омичка планировала перевести еще три млн рублей, но ее остановил сын. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас идет расследование.

Ранее воронежский пенсионер продиктовал код из СМС и лишился 14 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами