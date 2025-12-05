На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело экс-замгубернатора Челябинской области передали в суд

Суд рассмотрит дело экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцева
Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

В суд передали дело экс-заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, с 2009 по 2010 год Уфимцев с тремя соучастниками незаконно приобрел право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы региона на озере Увильды, находящимся в собственности государства.

В СК также уточняли, что фигуранты дела заключили договор бессрочного пользования между Главным управлением лесами региона и муниципальным учреждением, согласно которому, на территории, площадью 5 га должен был быть построен детский лагерь.

Условия выполнены не были, на месте детского лагеря были построены коттеджи, которые позже были проданы через подконтрольное юрлицо.

Ранее бывшего вице-мэра Саранска Соколова осудили на 11 лет за взятки.

