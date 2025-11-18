На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе ужаснулись от слова «Латвия» в эфире Радио Судного дня

Express назвала послание Радио Судного дня со словом Латвия угрозой НАТО
true
true
true
close
Global Look Press

Сообщение «Радиостанции Судного дня» со словом »Латвия» является угрозой для НАТО. Об этом пишет британский таблоид Express.

«Радио Судного дня» передало в понедельник серию кодированных сообщений <…> В одном из них было просто слово «ЛАТВИЯ»», — пишет автор публикации, добавив, что это послание является «угрозой НАТО».

В статье отмечается, что радиостанция УВБ-76 «оживает, передавая закодированные сообщения, часто в периоды высокой международной напряженности».

17 ноября радиостанция УВБ-76, которую часто называют «Радиостанцией Судного дня», вновь активизировалась, транслируя серию новых кодовых фраз. В понедельник в эфире, наряду с другими сообщениями, было зафиксировано произнесенное слово «Латвия». Помимо этого, радиостанция транслировала малопонятные слова, такие как «болонский», «пошлый» и «нантотюк».

В тот же день УВБ-76 передала в эфир новое слово — «жеребость».

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами