На Западе ужаснулись от слова «Латвия» в эфире Радио Судного дня

Сообщение «Радиостанции Судного дня» со словом »Латвия» является угрозой для НАТО. Об этом пишет британский таблоид Express.

«Радио Судного дня» передало в понедельник серию кодированных сообщений <…> В одном из них было просто слово «ЛАТВИЯ»», — пишет автор публикации, добавив, что это послание является «угрозой НАТО».

В статье отмечается, что радиостанция УВБ-76 «оживает, передавая закодированные сообщения, часто в периоды высокой международной напряженности».

17 ноября радиостанция УВБ-76, которую часто называют «Радиостанцией Судного дня», вновь активизировалась, транслируя серию новых кодовых фраз. В понедельник в эфире, наряду с другими сообщениями, было зафиксировано произнесенное слово «Латвия». Помимо этого, радиостанция транслировала малопонятные слова, такие как «болонский», «пошлый» и «нантотюк».

В тот же день УВБ-76 передала в эфир новое слово — «жеребость».

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения.