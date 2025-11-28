На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минтранс призвали ввести выплаты для пострадавших от овербукинга россиян

Минтрансу предложили ввести компенсацию для пассажиров за овербукинг
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо предусмотреть денежную компенсацию, которую авиакомпании должны выплачивать пострадавшим от овербукинга пассажирам. С такой инициативой к главе Минтранса Андрею Никитину обратились депутаты от «Новых людей», передает 360.ru со ссылкой на копию документа.

Сегодня россияне регулярно сталкиваются с ситуациями, когда не могут улететь по уже купленным билетам из-за овербукинга. Это механизм, предполагающий, что авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете, в качестве страховки. В результате гражданам, потратившимся на билеты, отказывают в посадке. У них срываются планы, сгорают билеты на стыковочные рейсы, пропадают отпуска и командировки, констатировали депутаты.

Законом сегодня предусмотрены компенсации убытков пассажиров, однако по факту пассажиры вынуждены ввязываться в длительные разбирательства и даже судебные процессы, чтобы им возместили убытки. Многие авиакомпании вообще ограничиваются предложением посадки на другой рейс или ваучером, зная, что пассажиры не захотят требовать компенсацию. Парламентарии призвали разобраться с этим, подчеркнув, что такие случаи – это фактически систематическое нарушение прав граждан.

Авторы инициативы призвали ввести 100%-ную компенсацию стоимости билетов, по которым пассажиры не смогли улететь из-за овербукинга. Причем важно, чтобы деньги направлялись пострадавшему оперативно, без необходимости требовать их в суде, подчеркнули депутаты.

До этого адвокат Илья Пакконен рассказал, что российские пассажиры не имеют возможности застраховаться от овербукинга, так как перевозчики традиционно продают на рейс больше билетов, чем есть в самолете. Часто также подобные ситуации возникают из-за перемены борта на популярных рейсах. Чтобы снизить вероятность снятия с рейса, он посоветовал не покупать самые дешевые билеты, не регистрироваться на рейс в числе последних, а приезжать в аэропорт пораньше.

Ранее российскую авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг.

