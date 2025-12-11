В России оценили идею о питании пассажиров самолетов при задержке рейсов

Вводить обязательное требование о предоставлении питания пассажирам задержанных рейсов не нужно, так как такие нормы уже предписаны. Предложенная в Совфеде инициатива на этом фоне выглядит избыточной, заявил 360.ru главред портала Avia.ru Роман Гусаров.

Так он прокомментировал предложение сенатора Айрата Гибатдинова, призвавшего обязать авиакомпании предоставлять ваучеры на воду и еду пассажирам авиарейсов при задержке от четырех часов. По действующим сегодня правилам перевозчик уже обязан предоставить пассажирам напитки спустя два часа задержки, а горячее питание – после четырех часов ожидания, напомнил Гусаров.

«Через два часа напоить, через четыре часа накормить, через шесть часов, если в ночное время, то, как говорится, спать уложить. Ну, то есть отправить в гостиницу», — пояснил он, отметив, что ознакомиться с этими требованиями можно на сайте Росавиации.

Нарушаться эти правила могут при форс-мажорных ситуациях – например, когда речь идет о массовых задержках рейсов в крупных аэропортах. Так, например, при плане «Ковер» в московском аэропорту могут задержать 30 самолетов с 200 пассажирами в каждом. Для всех служб аэропорта это просто «кошмар», подчеркнул эксперт. В таких случаях, по словам Гусарова, просто физически невозможно оперативно обеспечить питанием тысячи человек, из-за чего авиакомпании просят пассажиров самостоятельно купить себе еду, а затем компенсируют эти затраты.

«Но опять-таки это связано с теми обстоятельствами, на которые авиакомпании просто не могут физически повлиять. Не по их вине задерживаются эти рейсы», ― заключил специалист.

