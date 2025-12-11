Страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%

Путин: с 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%

Страховые пенсии по старости с 1 января будут проиндексированы на 7,6%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает «Интерфакс».

«С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%», — сказал он, добавив, что это выше уровня инфляции.

На совещании обсуждались вопросы, связанные с повышением заработных плат работникам бюджетной сферы, увеличением пенсий, снижением уровня бедности и ростом доходов россиян.

Страховая пенсия по старости в РФ — ежемесячная пожизненная выплата от Социального фонда России гражданам, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый стаж и пенсионные баллы; она формируется из взносов работодателя и состоит из фиксированной части (8907.70 руб. в начале 2025 г.) и страховой части (зависит от баллов и стажа)

Эксперт по финансам Дмитрий Трепольский сообщал, что для пенсии в размере 45 тыс. рублей нужно получать зарплату в размере 230 тыс. рублей в месяц на протяжении 26 лет.

Ранее депутат Нилов заявил, что страшилки о пенсии вносят сумбур и накаляют ситуацию в стране.