Автор «Беспринципных» напишет сценарий к экранизации «Сказки о рыбаке и рыбке»

В России выйдет экранизация «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина

Студия KIONFILM снимет экранизацию произведения Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Экранизация получит современное визуальное воплощение. Над сценарием картины будет работать Владимир Васильев («Беспринципные», «Красная поляна»). Режиссер картины неизвестен. Актерский состав и другие подробности проекта также пока не раскрываются.

«Сказка о рыбаке и рыбке» — история, в которой простота повествования сочетается с разговором о человеческих желаниях и выборе. Студия KIONFILM видит в экранизации не только семейное приключение, но и возможность подчеркнуть актуальность пушкинской мысли, которая продолжает резонировать и сегодня», — заявили в пресс-службе.

В августе режиссер Сарик Андреасян объявил об окончании съемок экранизации другой работы Александра Пушкина «Сказки о царе Салтане». В фильме сыграли Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк.

