Автор «Беспринципных» напишет сценарий к экранизации «Сказки о рыбаке и рыбке»

В России выйдет экранизация «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина
РИА Новости

Студия KIONFILM снимет экранизацию произведения Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Экранизация получит современное визуальное воплощение. Над сценарием картины будет работать Владимир Васильев («Беспринципные», «Красная поляна»). Режиссер картины неизвестен. Актерский состав и другие подробности проекта также пока не раскрываются.

«Сказка о рыбаке и рыбке» — история, в которой простота повествования сочетается с разговором о человеческих желаниях и выборе. Студия KIONFILM видит в экранизации не только семейное приключение, но и возможность подчеркнуть актуальность пушкинской мысли, которая продолжает резонировать и сегодня», — заявили в пресс-службе.

В августе режиссер Сарик Андреасян объявил об окончании съемок экранизации другой работы Александра Пушкина «Сказки о царе Салтане». В фильме сыграли Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк.

Ранее сообщалось, что «Руки Вверх!» снимут сказку про бабайку-хипстера.

