Беспилотники попытались атаковать Ленинградскую область

Губернатор Дрозденко сообщил о сбитых беспилотниках над Ленинградской областью

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области утром 8 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По предварительной информации, люди не пострадали и разрушений нет, уточнил чиновник.

Другие подробности Дрозденко не привел.

Утром 8 декабря во всех районах Ленинградской области был объявлен режим воздушной опасности.

Тем временем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили в Воронежской области четыре украинских беспилотника.

Также в ночь на 8 декабря дроны Вооруженных сил Украины атаковали север Ростовской области. В Чертковском районе была повреждена ЛЭП. В результате без электроснабжения оказались село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ снова пытаются выдать элементы ракет Patriot за российские.