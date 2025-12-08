На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники попытались атаковать Ленинградскую область

Губернатор Дрозденко сообщил о сбитых беспилотниках над Ленинградской областью
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области утром 8 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По предварительной информации, люди не пострадали и разрушений нет, уточнил чиновник.

Другие подробности Дрозденко не привел.

Утром 8 декабря во всех районах Ленинградской области был объявлен режим воздушной опасности.

Тем временем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили в Воронежской области четыре украинских беспилотника.

Также в ночь на 8 декабря дроны Вооруженных сил Украины атаковали север Ростовской области. В Чертковском районе была повреждена ЛЭП. В результате без электроснабжения оказались село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ снова пытаются выдать элементы ракет Patriot за российские.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами