Эксперт объяснил сообщения о блокировке интернета за использование VPN

В соцсетях распространилась информация о том, что россиянам якобы будут полностью отключать интернет за использование VPN. Для специалистов не составит труда определить, кто из граждан скачивает такие сервисы, согласился специалист по кибербезопасности, гендиректор ООО «АСИЕ-групп» Сергей Рысин. Однако в беседе с 360.ru он опроверг слухи о блокировке интернета, подчеркнув, что для этого стоило бы для начала разобраться, для чего каждый конкретный человек включает VPN.

По словам специалиста, операторы сотовой связи и провайдеры действительно могут настроить автоматическую реакцию для пользователей в ответ на применение VPN. Но есть сложности с тем, чтобы отличить, кто использует VPN для работы, а кто — для просмотра запрещенного контента. Для блокировки интернета пришлось бы для начала разобраться в этом вопросе, пояснил эксперт.

«Однако возникает важный вопрос как отделить трафик у дпленщика который использует VPN для работы за пределами офиса от того VPN, который позволяет посматривать заблокированный на территории России контент» — пояснил Рысин.

По его словам, из этого следует, что соответствующие слухи — это не более чем хайп, который необоснованно разгоняется в соцсетях.

До этого россиян предупредили об опасности бесплатных VPN. Как подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов, некоторые такие программы снимают скриншоты с паролями и перепиской, превращая устройство в источник информации для последующей продажи. Пока человек не столкнется с последствиями установки таких приложений напрямую, такие схемы будут жить и множиться, констатировал он.

