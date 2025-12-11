Стало известно, зачем нужно работать над силой корпуса после 50 лет

Pravda.Ru: после 50 лет важно работать над силой корпуса

Людям старше 50 лет важно развивать силу корпуса, чтобы не испытывать проблем с наклонами, подъемом тяжелого и другими привычными действиями. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они отметили, что оценка силы корпуса в этом возрасте опирается на устойчивость к утомлению, способность удерживать нейтральное положение позвоночника, равномерность нагрузки между сторонами тела и контроль движения.

Если работать над силой корпуса, появится возможность переносить пакеты и чемоданы без риска сорвать спину, дольше гулять, стоять или работать, легко вставать со стула или с пола, лучше сохранять равновесие и предотвращать падения, а также поддерживать здоровье суставов.

«Сильный корпус снижает нагрузку на позвоночник и помогает двигаться уверенно, без боли и излишнего напряжения», — добавили в сообщении.

Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин до этого рассказал «Газете.Ru», что работать с осанкой можно и нужно в любом возрасте. Однако после 50 лет полностью исправить осанку не получится, однако можно улучшить подвижность, снизить утомляемость, устранить боль и придать позвоночнику более естественное положение.

