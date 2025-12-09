На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ улучшить подвижность для тех, кому за 50

npj: бег усиливает выброс дофамина и возвращает подвижность после 50
Bignai/Shutterstock/FOTODOM

Бег улучшает подвижность не только у молодых, но и у пожилых особей — к такому выводу пришли исследователи NYU Langone Health, изучив влияние физической активности на мозг средневозрастных мышей. Регулярный бег увеличивает выброс дофамина — ключевого нейромедиатора движения, мотивации и памяти — столь же эффективно у «молодых» животных, как и у особей, сопоставимых по возрасту с людьми старше 50 лет. Работа опубликована в журнале npj Parkinson.

Ранее та же группа исследователей обнаружила, что молодые грызуны после месяца добровольного бега демонстрируют устойчивый рост уровня дофамина. Теперь оказалось, что 12-месячные мыши — возраст, когда у животных уже начинают проявляться возрастные изменения — реагируют так же, а иногда даже сильнее.

После 30 дней свободного доступа к беговому колесу взрослые мыши быстрее спускались по вертикальному шесту и активнее перемещались по открытой арене, чем сверстники с заблокированным колесом. При этом сила хвата у обеих групп не отличалась — значит, улучшения связаны именно с координацией, а не с ростом мышечной силы.

«Наши результаты убедительно показывают: влияние упражнений на здоровье мозга не ограничивается молодым возрастом», — отметила руководитель исследования профессор Маргарет Райс. — «Достаточная физическая активность способна усилить выброс дофамина и тем самым улучшить скорость и легкость движений».

Эффект оказался выраженным у мышей обоих полов. Самки пробегали вдвое больше самцов, но повышение выброса дофамина у них было таким же, что, по словам авторов, говорит о наличии «пороговой» нагрузки: когда организм достигает необходимого уровня активности, дальнейший рост дозы не усиливает эффект.

Работа особенно важна для понимания механизмов болезни Паркинсона, при которой дофаминергические нейроны постепенно деградируют, вызывая замедленность движений, дрожание и нарушение равновесия. Уже давно известно, что физическая активность помогает смягчить симптомы, однако биохимические причины этого оставались неясными.

«Теперь у нас есть нейрохимическое объяснение, почему упражнения улучшают память, подвижность и настроение — процессы, нарушенные у пациентов с болезнью Паркинсона», — добавила Райс.

Ученые планируют повторить эксперимент на генетических моделях болезни Паркинсона, а в дальнейшем — перенести исследование на людей, чтобы понять, как именно усиленный выброс дофамина может замедлять болезнь.

Ранее был назван простой способ замедлить старение мозга.

