Россиянам рассказали, можно ли исправить осанку во взрослом возрасте

Работать с осанкой можно и нужно в любом возрасте. Однако после 50 лет полностью исправить осанку не получится, однако можно улучшить подвижность, снизить утомляемость, устранить боль и придать позвоночнику более естественное положение, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Нарушение осанки – проблема очень распространенная. По наблюдениям Симкина, та или иная форма деформации есть у 80% взрослых людей. В подавляющем большинстве случаев проблемы с осанкой развиваются как отдаленные последствия различных травм и воспалений. Не менее важную роль играет и образ жизни человека: повседневные привычки, эргономика рабочего места, излюбленные позы для работы, отдыха и сна. Нарушение осанки также связано с психологическими факторами: неуверенностью в себе, хроническим стрессом, чрезмерным грузом ответственности.

«Прежде чем бросаться выполнять упражнения по совету «блогеров из интернета», покупать корсеты или записываться на плавание – необходимо провести диагностику и понять, что конкретно мешает держать спину ровно. Оценить общее состояние позвоночника можно с помощью рентгена, КТ или МРТ, а разобраться с причинами деформации поможет остеопатическая диагностика. Ее задача – найти все очаги напряжения в теле, которые удерживают позвоночник в согнутом положении. Такие зоны «блокировки» формируются в результате различных травм, воспалений и нарушений со стороны внутренних органов. При этом локализоваться они могут не только в позвоночнике или шее, но и в самых неожиданных местах: грудной клетке, брюшной полости, основании черепа», – рассказал врач.

Помимо диагностики и работы с очагами напряжения важно устранить сопутствующие факторы, которые могут влиять на осанку. Проработать с психологом проблемы психоэмоционального характера. Если есть лишний вес, то желательно нормализовать массу тела.

«Когда основные первопричины деформации будут устранены, и вы физически сможете выпрямиться без усилий – необходимо закрепить результат. На этом этапе обязательно подключают регулярную физическую активность. Гимнастика обязательно должна включать упражнения на укрепление мышц брюшного пресса, так как именно они в первую очередь помогают удерживать позвоночник. Помимо этого потребуется пересмотреть свои повседневные привычки: научиться правильно сидеть, работать с гаджетами. А главное – обустроить пространство для работы и отдыха с учетом правил эргономики так, чтобы можно было сохранять правильную осанку постоянно, а не две минуты в час, пока вы себя контролируете. Это касается не только рабочего стола, но и настроек сиденья в автомобиле, и той мебели, которую мы используем для отдыха», – заключил Симкин.

Ранее опрос выявил главную причину запоров у россиянок.