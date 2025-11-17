В России расширили перечень оснований для увольнения иностранного работника

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня оснований для увольнения иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новым законом список дополняется случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранцев, чтобы исполнить нормативные правовые акты российских субъектов.

Документ вступает в силу с 1 марта следующего года.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин.

По их мнению, сложившаяся ситуация, когда уволить иностранного сотрудника можно только на основании федеральных законов, указов президента РФ или по постановлению правительства, создает правовую неопределенность для работодателей. Нарушение региональных ограничений влечет административную ответственность, а отсутствие нужного основания в Трудовом кодексе России не исключает риска признания увольнения незаконным со всеми правовыми последствиями.

Ранее Путин допустил отмену патентной системы для мигрантов.