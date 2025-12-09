На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар произошел в строительном городке на юго-западе Москвы

В Москве загорелись строительные бытовки, эвакуированы около 90 человек
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Бытовки загорелись в строительном городке на юго-западе Москвы, эвакуированы около 90 человек. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве на своем сайте.

Возгорание произошло на улице Поляны, вл. 3А, стр. 2. Причины пожара в министерстве не уточнили.

«В строительном городке происходило горение бытовок, двухъярусных, в ряду стоящих. До прибытия пожарных расчетов помещения покинули порядка 90 человек», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что пожар полностью ликвидировали.

В тушении участвовали 53 человека, было задействовано 15 единиц техники. Никто не пострадал.

Утром в среду, 3 декабря, в столичном районе Митино произошло возгорание гаражного комплекса.

До этого в городе Кубинка Московской области загорелась автобусная стоянка.

Ранее в Бразилии загорелся самолет с людьми.

