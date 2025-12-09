Пожар произошел в строительном городке на юго-западе Москвы

В Москве загорелись строительные бытовки, эвакуированы около 90 человек

Бытовки загорелись в строительном городке на юго-западе Москвы, эвакуированы около 90 человек. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве на своем сайте.

Возгорание произошло на улице Поляны, вл. 3А, стр. 2. Причины пожара в министерстве не уточнили.

«В строительном городке происходило горение бытовок, двухъярусных, в ряду стоящих. До прибытия пожарных расчетов помещения покинули порядка 90 человек», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что пожар полностью ликвидировали.

В тушении участвовали 53 человека, было задействовано 15 единиц техники. Никто не пострадал.

