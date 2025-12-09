Пожар произошел в строительном городке на юго-западе Москвы

Бытовки загорелись в строительном городке на юго-западе Москвы, эвакуированы около 90 человек. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве на своем сайте.
Возгорание произошло на улице Поляны, вл. 3А, стр. 2. Причины пожара в министерстве не уточнили.
«В строительном городке происходило горение бытовок, двухъярусных, в ряду стоящих. До прибытия пожарных расчетов помещения покинули порядка 90 человек», — говорится в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что пожар полностью ликвидировали.
В тушении участвовали 53 человека, было задействовано 15 единиц техники. Никто не пострадал.
Утром в среду, 3 декабря, в столичном районе Митино произошло возгорание гаражного комплекса.
До этого в городе Кубинка Московской области загорелась автобусная стоянка.
Ранее в Бразилии загорелся самолет с людьми.