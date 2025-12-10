Стало известно, сколько россиян совершают лишние покупки

Большинство россиян иногда увлекаются шопингом и покупают лишние вещи, которые на самом деле им не нужны. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, 64% респондентов время от времени приобретают ненужные вещи. Опрошенные признались, что обычно стараются не захламлять квартиру, однако иногда они все же поддаются соблазну и совершают необдуманные покупки.

Другие 5% россиян рассказали, что приобретают лишние вещи достаточно часто. Они объяснили, что не могут устоять, когда видят привлекательный для себя товар или предложение с большой скидкой. При этом участники опроса могут купить даже то, что у них уже есть.

Еще 30% респондентов заявили, что никогда не совершают лишние покупки. Они привыкли тщательно рассчитывать свой бюджет и продумывать все траты.

Оставшийся 1% проголосовал за вариант «другое». Эти участники опроса поделились, что сталкивались с периодами шопоголизма в прошлом. При этом у некоторых из респондентов лишние покупки были связаны с юным возрастом.

Кандидат психологических наук, практикующий психолог Елена Скрипачева до этого рассказала, что избежать необдуманных трат в преддверии Нового года поможет тщательное планирование покупок. Она также объяснила, что покупки, совершенные под влиянием эмоций, компенсируют повышенный уровень тревоги и нехватку праздничного настроения только на короткий срок.

