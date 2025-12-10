На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян совершают лишние покупки

kp.ru: 64% россиян иногда покупают лишние вещи
true
true
true
close
Dorde Krstic/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян иногда увлекаются шопингом и покупают лишние вещи, которые на самом деле им не нужны. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, 64% респондентов время от времени приобретают ненужные вещи. Опрошенные признались, что обычно стараются не захламлять квартиру, однако иногда они все же поддаются соблазну и совершают необдуманные покупки.

Другие 5% россиян рассказали, что приобретают лишние вещи достаточно часто. Они объяснили, что не могут устоять, когда видят привлекательный для себя товар или предложение с большой скидкой. При этом участники опроса могут купить даже то, что у них уже есть.

Еще 30% респондентов заявили, что никогда не совершают лишние покупки. Они привыкли тщательно рассчитывать свой бюджет и продумывать все траты.

Оставшийся 1% проголосовал за вариант «другое». Эти участники опроса поделились, что сталкивались с периодами шопоголизма в прошлом. При этом у некоторых из респондентов лишние покупки были связаны с юным возрастом.

Кандидат психологических наук, практикующий психолог Елена Скрипачева до этого рассказала, что избежать необдуманных трат в преддверии Нового года поможет тщательное планирование покупок. Она также объяснила, что покупки, совершенные под влиянием эмоций, компенсируют повышенный уровень тревоги и нехватку праздничного настроения только на короткий срок.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют покупку елки в этом году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами