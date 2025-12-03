Россиянам рассказали, как избежать импульсивных трат перед Новым годом

Избежать необдуманных трат в преддверии Нового года поможет тщательное планирование покупок. Об этом RT рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог Елена Скрипачева.

По словам специалиста, перед тем, как приступить к шопингу, необходимо составить списки продуктов и подарков. Люди, у которых нет четкого плана, особенно уязвимы для импульсивных трат.

Психолог объяснила, что покупки, совершенные под влиянием эмоций, компенсируют повышенный уровень тревоги и нехватку праздничного настроения только на короткий срок.

«Люди теряют состояние праздника, а шопоголизм своеобразный — это есть эмоции, эмоции позитивные, которые на какое-то время поднимают уровень эндорфина у нас. И человек буквально какое-то время, пускай час после покупки, радуется, потом он отставит в сторону свою покупку, и уже как-то не рад», — рассказала Скрипачева.

Она добавила, что на фоне общей повышенной тревожности шопинг становится ложным заменителем настоящих положительных эмоций.

Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анатолий Вереургин до этого рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что для грамотного шопинга необходимо определить сумму, составить список покупок по категориям и выделить бюджет «на радость».

Ранее стало известно, на что россияне тратятся спонтанно.