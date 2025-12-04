На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян планируют покупку елки в этом году

kp.ru: только 10% россиян планируют купить новую елку к Новому году
true
true
true
close
StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

В этом году покупку новогодней елки к грядущему празднику планируют только 10% опрошенных россиян. При этом некоторые из них хотят приобрести живое дерево. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, часть из 10% респондентов, планирующих купить елку, поставят дома искусственные деревья, поскольку живые им жалко. Однако другие опрошенные признались, что отдали предпочтение натуральной елке, так как ее запах ассоциируется у них с Новым годом и волшебством.

Другие 64% россиян заявили, что не планируют приобретать новогоднюю елку. Они будут наряжать свои старые искусственные деревья.

Еще 24% участников опроса рассказали, что решили не ставить елку в этом году. При этом некоторые из них добавили, что вовсе не планируют отмечать Новый год.

Оставшиеся 2% респондентов проголосовали за вариант «другое». Опрошенные поделились, что хотят поставить в вазу лапник или просто украсить дом гирляндами и ветками живых елок.

В Роскачестве до этого предупредили, что важно ориентироваться на ключевые критерии при выборе как живой, так и искусственной новогодней елки. Живое дерево рекомендуется покупать только в официальных точках продаж, список которых обычно заранее публикуется на сайте местной администрации.

Ранее россияне назвали главные блюда и напитки на новогоднем столе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами