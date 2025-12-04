Стало известно, сколько россиян планируют покупку елки в этом году

В этом году покупку новогодней елки к грядущему празднику планируют только 10% опрошенных россиян. При этом некоторые из них хотят приобрести живое дерево. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, часть из 10% респондентов, планирующих купить елку, поставят дома искусственные деревья, поскольку живые им жалко. Однако другие опрошенные признались, что отдали предпочтение натуральной елке, так как ее запах ассоциируется у них с Новым годом и волшебством.

Другие 64% россиян заявили, что не планируют приобретать новогоднюю елку. Они будут наряжать свои старые искусственные деревья.

Еще 24% участников опроса рассказали, что решили не ставить елку в этом году. При этом некоторые из них добавили, что вовсе не планируют отмечать Новый год.

Оставшиеся 2% респондентов проголосовали за вариант «другое». Опрошенные поделились, что хотят поставить в вазу лапник или просто украсить дом гирляндами и ветками живых елок.

В Роскачестве до этого предупредили, что важно ориентироваться на ключевые критерии при выборе как живой, так и искусственной новогодней елки. Живое дерево рекомендуется покупать только в официальных точках продаж, список которых обычно заранее публикуется на сайте местной администрации.

