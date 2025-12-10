На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кинолог рассказал, каким должен быть рацион собаки зимой

Кинолог Голубев: зимой стоит увеличить количество жиров в рационе собаки
Shutterstock

Главную роль при корректировке рациона собаки зимой играет уровень ее активности. Об этом RT рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалист объяснил, что собаки одних пород переносят зимний сезон достаточно легко и продолжают тратить много энергии во время прогулок, а активность других питомцев в этот период значительно снижается. По словам кинолога, особое внимание следует уделить небольшим и пожилым животным, короткошерстным и бесшерстным собакам, а также тем, у кого диагностированы хронические заболевания.

«Базовые правила включают контроль нормы калорий. Если активность питомца снижается, есть риск набора лишнего веса за зиму. Основой для поддержания мышечной массы остается белок. А вот лучшим источником «долгого» тепла являются жиры», — рассказал эксперт.

Он объяснил, что жиры помогают организму собаки сохранять тепло, поддерживать энергию, а также улучшают качество шерсти, поэтому зимой их потребление стоит немного увеличить.

В рацион активных собак Голубев посоветовал добавить пищу с содержанием углеводов, например, гречку. Также рекомендуется кормить питомцев продуктами, которые богаты клетчаткой.

Однако, по словам кинолога, любые изменения в питании необходимо проводить под наблюдением специалиста. А в особенно холодные дни важно скорректировать график прогулок с собакой и при необходимости утеплять ее.

Ветеринарный врач и приглашенный эксперт бренда Triol Михаил Шеляков до этого рассказал, что в холодное время года наиболее опасны прогулки с собакой при температуре от 0 до -2 градусов. Защитить питомца от повышенной влажности и дорожных реагентов помогут специальная одежда и обувь.

Ранее собаководам рассказали, как по лаю понять, что хочет питомец.

