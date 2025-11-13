Собаководам рассказали, как по лаю понять, что хочет питомец

Кинолог Голубев: по лаю собаки можно распознать проблемы с ее здоровьем

Лай собак представляет собой сложную систему коммуникации, которая, по одной из версий, сформировалась в процессе одомашнивания. Об этом в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что, в отличие от волков, практически не использующих лай в дикой природе, домашние собаки активно применяют его для выражения различных состояний.

По характеру лая можно определить эмоции животного: низкое рычание с напряженной позой свидетельствуют, что питомец охраняет территорию, а высокие и энергичные звуки, сопровождающиеся вилянием хвоста, выражают радость. Особое внимание следует обращать на продолжительный монотонный лай, переходящий в вой — он может указывать на тоску или недостаток физической активности.

Тревожным сигналом является пронзительный, похожий на плач лай, который может означать боль или страх. Также собака может лаять, выпрашивая у хозяина еду или лакомство. Обычно это выглядит так: питомец лает, затем замирает, пристально смотрит на человека, ожидая реакции, и повторяет цикл.

Понимание этих нюансов помогает не только лучше общаться с собакой, но и своевременно реагировать на возможные проблемы с ее здоровьем, подчеркнул кинолог.

До этого Голубев говорил, что изменить характер собаки практически невозможно, но можно скорректировать нежелательные проявления в поведении. Для этого важна социализация в первые полгода жизни щенка: он должен активно исследовать мир, общаться с другими животными и людьми. По словам эксперта, если упустить этот период, любимец может вырасти трусливым или агрессивным.

Ранее собаководам рассказали, как снизить тревогу у питомца при прогулке в дождь.