Ветеринар объяснил, как сделать прогулку с собакой зимой безопасной

В зимний сезон наиболее опасны прогулки с собакой при температуре от 0 до -2 градусов. Защитить питомца от повышенной влажности и дорожных реагентов поможет специальная одежда. Об этом «Известиям» рассказал ветеринарный врач и приглашенный эксперт бренда Triol Михаил Шеляков.

Специалист объяснил, что при повышенной влажности, возникающей из-за мокрого снега и тумана, шерсть животных намокает и теряет теплозащитные свойства. В таком состоянии она начинает активнее проводить тепло, и питомец быстрее остывает. Поэтому в такую погоду крайне важно утеплять собаку с помощью специальных дождевиков и попон.

Помимо этого, особую опасность представляют дорожные реагенты. Эксперт отметил, что если животное проглотило химическое вещество, необходимо оказать ей первую помощь, вызвав рвоту. Ветеринары также назначат собаке сорбенты и выведут токсины с помощью капельниц. Щелчков отметил, что без знания, какое именно вещество проглотил питомец, нельзя подобрать точный антидот.

При прогулках по слякоти реагенты также попадают на живот и шерсть собаки. По словам специалиста, наиболее уязвимой зоной является низ живота. Избежать раздражений в этом месте поможет защитная одежда, а уберечь лапы помогут специальные ботинки. Эксперт подчеркнул, что важно дать питомцу привыкнуть к новым вещам, одевая его в них дома на короткий период.

Ветеринар напомнил, что после каждой прогулки зимой нужно мыть лапы собаки теплой водой, тщательно вытирая их после процедуры.

«Особенно важно следить за поведением собаки на улице. Не позволяйте ей есть снег, подбирать «вкусно пахнущие» объедки, облизывать лед или рыть мордой сугробы. Это помогает избежать отравлений, инфекций и других неприятностей», — добавил эксперт.

Главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев до этого рассказал, что фейерверки и петарды могут выступать источником стресса для домашних животных, поэтому владельцам важно минимизировать их контакт с раздражителями. По словам специалиста, если это невозможно, то нужно отвести питомца в тихое помещение.

