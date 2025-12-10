В России вынесен приговор по первому в стране делу о поиске экстремистского контента

Суд в Свердловской области оштрафовал 20-летнего местного жителя по первому в России делу о поиске экстремистского контента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Молодого человека признали виновным и назначили ему штраф в размере трех тысяч рублей.

Сам обвиняемый на заседании суда не присутствовал. По словам его адвоката Сергея Барсукова, он находится на больничном. Молодой человек намерен обжаловать приговор, отметил защитник.

Вызванный в качестве свидетеля работник ФСБ подчеркнул, что обвиняемый ранее появлялся в поле зрения спецслужбы. Однако детали он уточнять не стал.

В начале ноября в России впервые возбудили дело за поиск экстремистских материалов в интернете. Дело завели в Каменске-Уральском Свердловской области против 20-летнего сотрудника медучреждения. В отношении него составили протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов».

По словам юриста Сергея Барсукова, утром 24 сентября молодой человек ехал в автобусе и скроллил ленты новостей. На глаза парню попалась статья о Русском добровольческом корпусе (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Позже оператор сотовой связи сообщил об инциденте в ФСБ, молодого человека вызвали на допрос.

С 1 сентября в РФ начала действовать статья КоАП, предусматривающая административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. Потенциально за открытие ссылки в браузере компьютера или смартфона, ведущей на один из 5433 запрещенных материалов, гражданин может получить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

