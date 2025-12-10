Некоторые динозавры могли быть яркими, как птицы, выяснили ученые

Динозавры-зауроподы могли быть ярко окрашенными: в их окаменевшей коже нашли структуры, похожие на меланосомы — пигментные компоненты клеток. К такому выводу пришли исследователи Бристольского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Команда ученых изучила редкие трехмерно сохранившиеся образцы кожи динозавров, найденные в карьере «День матери» в штате Монтана. Возраст чешуек оценивается примерно в 145 млн лет. Исследователи считают, что фрагменты

принадлежали диплодоку — завроподу с небольшой головой, длинной шеей и хвостом.

С помощью сканирующего электронного микроскопа ученые увидели внутри клеток разнообразные меланосомы — микроструктуры, содержащие меланин и формирующие окраску кожи, перьев и глаз. В образцах присутствовали как продолговатые меланосомы, так и дискообразные, что обычно связано с разными оттенками и сложными цветовыми узорами.

Хотя восстановить точный цвет кожи пока невозможно, разнообразие форм меланосом указывает, что зауроподы могли быть пестрыми, а не серыми, как их традиционно изображают. Проверка структуры также показала, что кожа сохранилась не как плоский отпечаток, а в объеме, что усиливает уверенность в том, что найденные элементы действительно являются пигментными органеллами.

