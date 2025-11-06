В России впервые возбудили дело за поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости» юрист Сергей Барсуков.

По словам юриста, дело завели в Каменске-Уральском Свердловской области против 20-летнего сотрудника медучреждения. В отношении него составили протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов». Барсуков сообщил, что утром 24 сентября молодой человек ехал в автобусе и скроллил ленты новостей. На глаза парню попалась статья о Русском добровольческом корпусе (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Позже оператор сотовой связи сообщил об инциденте в ФСБ, молодого человека вызвали на допрос.

«Он согласился со всем, но понятно, что на самом деле никакого умысла не было», — рассказал Барсуков.

В октябре дело направили в суд, тогда же прошло первое заседание. Юрист ознакомился с материалами дела и составил жалобу. По его словам, на его подзащитного оказывали психологическое давление.

6 ноября в суде прошло второе заседание, в ходе которого Барсуков указал судье на невиновность своего подзащитного и пробел в законодательстве. По его словам, даже научный сотрудник, который занимается подготовкой статьи о запрещенных организациях, находится в зоне риска.

«Из-за него [пробела в законодательстве] будут страдать очень много людей», — подытожил юрист.

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в КоАП, вводящие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. Потенциально за открытие ссылки в браузере компьютера или смартфона, ведущей на один из 5433 запрещенных материалов, гражданин может получить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

