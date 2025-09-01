Как будут штрафовать в России за поиск экстремистского контента с 1 сентября

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в КоАП, вводящие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. Потенциально за открытие ссылки в браузере компьютера или смартфона, ведущей на один из 5433 запрещенных материалов, гражданин может получить штраф. «Газета.Ru» опросила экспертов и рассказывает, как на техническом уровне может быть реализовано исполнение закона, и почему его применение, скорее всего, приведет к назначению случайных штрафов.

Человек и закон

Законопроект, устанавливающий административные наказания за намеренный поиск и просмотр экстремистских ресурсов, в том числе с использование VPN, президент России Владимир Путин подписал 31 июля 2025 года. Закон предполагает штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за умышленный поиск и просмотр экстремистских материалов. Специально под них в КоАП РФ вводится статья 13.53 «Поиск экстремистских материалов».

Под экстремистскими материалами в России подразумеваются публикации в сети, которые содержат призывы к экстремистской деятельности или ее оправдание. Минюст ведет список таких материалов, который на момент выхода статьи насчитывал 5433 записи. Яркими примерами контента, который там отмечен, являются книга Адольфа Гитлера «Майн Кампф», публикации религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России), «Удар Русских Богов» Юрия Емельянова и не только. Список также включает листовки и брошюры, видеоролики, песни, интернет-страницы и даже отдельные комментарии в соцсетях.

Из пояснений главы Минцифры Максута Шадаева следует, что одной из целей нового закона является проактивная защита граждан от экстремистских материалов в сети. Хотя Роскомнадзор (РКН) регулярно блокирует ресурсы, которые размещают незаконный контент, в России остаются доступны сервисы, отказывающиеся удалять материалы по запросу регулятора.

«Понятно, что, даже если платформа отказывается удалять ту или иную информацию, мы все равно заинтересованы в ограничении к ней доступа для граждан. Поэтому законопроект сформулирован так, что правонарушением будет считаться умышленный доступ к заведомо экстремистским материалам», – цитирует Шадаева «Парламентская газета».

В контексте доступа к заблокированным ресурсам глава Минцифры подчеркнул, что сам факт использования VPN не является правонарушением. Однако доступ к экстремистским материалам посредством VPN – наказуем. Проще говоря, для доступа к Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) VPN использовать можно, а для доступа к тексту «Майн Кампф» – нельзя.

Дело техников

Еще со дня анонса законопроекта – 15 июля – у многих граждан, а также экспертов рынка телекоммуникационных услуг и информационной безопасности возник вопрос относительно технической реализации фиксации поисковых запросов на тему экстремистских материалов. Позже Шадаев подчеркнул, что закон не предусматривает непрерывный мониторинг всех поисковых запросов граждан. Также речь не идет о передаче всех поисковых запросов в ФСБ и МВД.



«Таких обязательств для поисковых систем не предусмотрено. Предоставлять правоохранительным ведомствам подобную информацию поисковые системы будут только в рамках уже возбужденных уголовных дел», – сказал министр.

Тем не менее, остается неясным как будут определяться поисковые запросы при возникновении такой необходимости. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров считает, что факты обращения пользователей к поисковикам можно установить при анализе трафика операторов сотовой связи и интернет-провайдеров.

«Напомню, что в соответствии с действующими законами операторы связи обязаны хранить весь интернет-трафик пользователей (метаданные о соединениях: кто, когда, куда обращался) в течение 30 дней», – сказал он.

Эту информацию «Газете.Ru» также подтвердил источник на рынке сотовой связи, ссылаясь на исполнение требование законов из «Пакета Яровой».

Что касается конкретных формулировок поисковых запросов, то, по словам эксперта, такой метод анализа не позволяет их установить. Это запрещает общепринятый протокол шифрования трафика HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure или HTTPS) – протокол передачи данных, задачей которого является шифрование данных, отправляемых и получаемых сайтами: логинов, паролей, данных банковских карт и т.д.

«Сегодня большинство крупных поисковиков (Google, Yandex) используют сквозное шифрование по HTTPS. Это означает, что оператор видит факт обращения, например, к google.com, но сам поисковый запрос скрыт от него», – объяснил «Газете.Ru» Бедеров.

Также он отметил, что видеть конкретный запрос для установления факта поиска экстремистского материала не всегда обязательно. Иной раз достаточно сопоставить время обращения пользователя к поисковику и время перехода по ссылке, где размещен запрещенный контент.

В свою очередь анонимный источник «Газеты.Ru» на рынке информационной безопасности добавил, что новые возможности технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которыми пользует РКН, позволяют установить это соответствие даже, если пользователь включил VPN.

«Судя по нашим последним наблюдениям, уровень технической реализации у ТСПУ резко вырос. Уже есть инструменты, которые позволяют примерно понять, что пользователь делает внутри VPN-сессии. Темпы развития ТСПУ сейчас выглядят аномально быстрыми. Еще полгода назад ничего подобного не было», – сказал источник.

Кроме того, им было отмечено, что, возможно, необходимость распутывать маршрут пользователя во время работы анонимайзера скоро и вовсе может отпасть. Поскольку новые возможности ТСПУ также позволяют быстро выявлять и обрывать VPN-сессии. Проще говоря, у пользователя может перестать работать VPN быстрее, чем он перейдет к запрещенному материалу.

«VPN-сервисы стали быстро падать. Выглядит это так: включается VPN, передается буквально пара пакетов данных (это очень мало – даже загрузка сайта в них не входит), и соединение прерывается», – отметил он.

«Газета.Ru» направила запросы в МТС, «Билайн», «МегаФон», «Теле2» и Роскомнадзор.

«Почему я?»

Если закон не предусматривает необходимости постоянного мониторинга поисковых запросов всех россиян, то чьи же запросы будут проверяться? Из слов министра Шадаева следует, что процедуре подвергнутся только потенциальные злодеи, которые, вероятно, уже находятся в поле зрения правоохранительных органов. Глава Минцифры считает, что осознанным поиском экстремистских материалов могут заниматься только те люди, которым этот контент может принести пользу. Например, помочь создать экстремистскую ячейку. Шадаев уверяет, что таких людей в России буквально единицы.

По словам Бедерова, потенциальных нарушителей может также искать Роскомнадзор. Эксперт заявил, что у ведомства есть система автоматического поиска контента экстремистской направленности на сайтах и в соцсетях. Человек, посещающий такие ресурсы, или находящийся в тематических сообществах в соцсетях, может попасть в поле зрения правоохранительных органов. Следовательно, он автоматически становится кандидатом на проверку соответствия требованиям обсуждаемого закона.

«Она [система РКН] ищет экстремистский контент в блогах, на форумах, в социальных сетях, группах, каналах, чатах и так далее. То есть, разумеется, если пользователь в такого рода группах состоит, то они сразу подпадают под риск проверки поисковых запросов. Да, они вроде как де-факто не искали экстремистский контент, но нахождение в сообществах, в которых целенаправленно распространяются подобные материалы, требует проверки», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что РКН в данном случае может взять только функцию выявления потенциального правонарушения. Устанавливать и доказывать его будут правоохранительные органы.

«С вступления в силу этого закона РКН может взять на себя функцию общественных организаций, которые занимаются передачей правоохранительным органам информации о потенциально противоправной деятельности в интернете. Например, этим сейчас занимается «Лига безопасного интернета» Екатерины Мизулиной», – сказал Бедеров.

Такая практика, по его словам, может стать для граждан предупреждающим выстрелом. Если предположить, что поиск экстремистского материала является первым шагом на пути экстремистской деятельности, штраф может дать понять потенциальному преступнику, что он уже в поле зрения. Сегодня он отделался штрафом, а завтра может последовать уголовная ответственность.

Без злого умысла

Главным краеугольным камнем нового закона является доказательство умысла поиска экстремистского материала, — так считает управляющий в специализирующейся на правоприменении в сфере ИТ и информационной безопасности компании RTM Group Евгений Царев.

«99% не ищут такой контент, а натыкаются на него случайно. Нужно четко прописать, как законодатель и правоприменитель планируют определять, что пользователь ищет заведомо экстремистский материал, а не просто контент, название которого, например, совпадает с экстремистским», – сказал он «Газете.Ru».

Усложняет ситуацию тот факт, что в случае с данным законом меняется логика доказывания вины. В мировой судебной и юридической практике, есть опыт доказывания умысла за создание или распространения контента, чего, по словам Царева, не скажешь о практике доказывания умысла за его потребление.

«Много где существуют ограничений доступа к противоправному контенту и его распространению, но в каких странах существуют штрафы за его поиск, я затрудняюсь сказать», – сказал эксперт.

Основатель юридической компании Future Legal Павел Катков заявил «Газете.Ru», что практика доказывания умысла при поиске контента в интернете является «молодым институтом» для большинства стран, поэтому опираться на какие-либо примеры в этом вопросе сложно.

«Это сравнительно молодой институт – ответственность именно за поиск, а не за создание и распространение, поэтому пока сравнивать особо не с чем. Массово таких норм, работающих достаточно долгое время, в сравнимых с нами правовых системах (континентальное право, право ЕС) я не видел», – подчеркнул эксперт.

В свою очередь Игорь Бедеров предположил, что умысел будет доказываться через контекст поискового запроса, повторяемость действий, использование средств обхода блокировок, свидетельских показаний и результатов исследования техники. Однако, по его словам, масштабируемость данной процедуры будет строго ограничена, поскольку она требует проведения следствия правоохранительными органами.

«Из-за того, что практика доказывания умысла за поиск контента в интернете является новой, я с высокой вероятностью допускаю случаи вынесения ложных обвинений. Если в процессе будут задействованы автоматические системы анализа трафика, всегда возможны сбои и ложные положительные срабатывания. Следователи и судьи могут по-разному интерпретировать одни и те же действия пользователя», – сказал он.

Кроме того, по его словам, злоумышленники могут начать злоупотреблять новым законом, размещая скрытые вредоносные ссылки.

«В соцсетях или мессенджере можно разместить гиперссылку, которая может вести сразу на несколько ресурсов. Нажимаешь на нее, и в браузере, помимо нужной страницы, открывается еще 10 с экстремистскими материалами. Наверное, доказать, что ты один раз обратился к запрещенному контенту, будет просто. Но что делать, когда ложных срабатываний сразу 10?» – сказал Бедеров.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что прямо сейчас сказать, как будет применяться новый закон сложно. Ясность внесут прецеденты, поскольку они позволят проследить исполнение закона как в технической, так и юридической плоскостях.

Важно отметить, что непосредственно министр Шадаев подчеркнул, что при случайном обращении к экстремистским материалам, граждан штрафовать не будут. Доказательство умысла, по его словам, ляжет на плечи правоохранительных органов. Однако разъяснений о том как, будет доказываться умысел, глава Минцифры не дал.