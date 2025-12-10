На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Якутске 63-летний водитель автобуса получил почти 13 лет за «хлопок» по ягодицам девочки

В Якутии мужчина, якобы ударивший ребенка по ягодицам, получил 13 лет колонии
Евгений Биятов/РИА Новости

В Якутске 63-летнего водителя, которого девочка обвинила в шлепке по ягодицам, приговорили почти к 13 годам колонии. Об этом сообщает SakhaDay.

Инцидент произошел 10 мая 2022 года, когда 10-летняя школьница выходила на конечной остановке из автобуса, которым управлял Станислав Иванов. Впоследствии девочка заявила, что мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера, когда она оплачивала проезд школьной картой.

Школьница успела снять видео, на котором видно лицо Иванова, и отправить его своей подруге, заявив, что боится взрослого. На допросах несовершеннолетняя сначала утверждала, что он слегка ударил ее по левой ягодице, затем частично изменила показания, а в итоге призналась, что не видела, кто именно нанес удар, при этом в салоне находились «два пацана».

В июле 2023 года Иванов был осужден на 13 лет, но тогда апелляционная инстанция приговор отменила и Иванова был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Мужчина вернулся к обычной жизни и вышел на работу, но уже весной 2024 года материалы дела были возвращены в прокуратуру, а 15 октября этого года Иванову был вынесен новый приговор — 12 лет и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время мужчина находится под стражей. Его адвокаты пытаются обжаловать решение суда. В конце декабря дело будет вновь рассмотрено в Верховном суде Якутии.

«Следствие вынуждает девочку говорить, как им выгодно. Мол, за пять минут до конечной остановки водитель всех выгнал из автобуса, хлопнул девочку по ягодицам, а потом пассажиры вернулись обратно и доехали до конечной остановки. <...> Это чистой воды оговор. Вся наша семья в огромном стрессе. Мы все надеемся, что в апелляционной инстанции детально изучат все доводы защиты и будет вынесен справедливый приговор», — говорит дочь осужденного Лидия.

Ранее учитель приставал к ученицам, чтобы «улучшить» оценки и требовал говорить с ним по ночам.

