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IT-эксперт рассказал, как будут вычислять искателей запрещенной информации в интернете

Эксперт Бедеров: поиск экстремистской информации через VPN технически сложно доказать
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Нововведение о наказании за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» будет нацелено на публично доступные списки запрещенных Роскомнадзором сайтов и материалов. Если пользователь попал на такой сайт без VPN, оператор связи это увидит, заявил «Газете.Ru» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, провайдеры и сотовые операторы знают, когда и сколько пользователь был в сети и какие ресурсы посещал.

«Информацией о вас и ваших запросах обладают также поисковые машины, часть из которых является российскими и будет передавать сведения правоохранителям. Закон, вероятно, будет нацелен на публично доступные списки запрещенных Роскомнадзором сайтов и материалов. Если вы попали на такой сайт без VPN, оператор это видит. Если через VPN — видит только факт использования VPN в момент обращения к чему-то», — сказал он.

Эксперт отметил, что провайдер «видит, что вы используете VPN», но не знает содержимого вашего трафика, поскольку эта информация сохраняется на стороне VPN.

«Зашифрованный трафик внутри VPN оператор не может расшифровать (если только сам VPN-провайдер не предоставит ключи или не скомпрометирован)», — сказал он.

Эксперт пояснил, что VPN может иметь российское происхождение — соответственно, предоставлять информацию в правоохранительные органы.

«Перечень сведений, которые передаст оператор при подключении к сети через VPN, содержит факт подключения к VPN-серверу, время сессии, объем переданных данных, ваш IP-адрес, IMSI телефона, IMEI устройства», — сказал он.

Как рассказал Бедеров, активность в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), YouTube, Google и VK видна провайдерам и может быть передана по запросу властей, тогда VPN не защитит эту активность. По его словам, штраф за «поиск» технически сложно доказать, особенно при использовании стойких VPN и без оставления цифровых следов на устройствах или сервисах.

Бедеров отметил также, что правоохранителям будет сложно отличить «случайный» переход на экстремистский материал от его целенаправленного поиска. По его словам, «потребуются косвенные улики», такие как история переходов по ссылкам, сохранение материала на устройстве, свидетельства и активность в соцсетях.

«Закон, скорее всего, будет применяться к очевидным случаям или как дополнительная статья при наличии других доказательств. «Заведомость» — ключевая и самая спорная часть. Как доказать, что человек знал, что материал экстремистский, и целенаправленно его искал, а не наткнулся случайно? Это потребует серьезной работы следствия и, вероятно, будет оспариваться в судах», — сказал он.

Владелец общественной точки Wi-Fi обычно не хранит детализированные логи о действиях каждого пользователя и не обязан делать в том же объеме, что и операторы, напомнил Бедеров. По его словам, общедоступная интернет-сеть хранит данные входа и сессий.

«Историю вашего браузинга внутри сессии Wi-Fi, скорее всего, передать не смогут. Если не было привязки к номеру телефона или личности, идентифицировать конкретного человека в толпе только по MAC-адресу (который можно подменить) в момент запроса будет затруднительно. Однако камеры видеонаблюдения и временные метки могут помочь, если расследование уже ведется», — сказал эксперт.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей для граждан за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» из реестра Минюста. На данный момент в реестре зарегистрировано 5473 экстремистских материала.

Ранее сенатор рассказал, что россиян не будут штрафовать за вход в Instagram.

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