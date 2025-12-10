На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ назвали самых надежных должников

ЦБ: российские банки считают надежными заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Российские банки считают самыми надежными заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет. Об этом говорится в «Анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй», подготовленном Центральным банком РФ.

По данным регулятора, россияне в возрасте 40-50 лет стали чаще брать кредитные продукты всех типов. В ЦБ отметили, что подобные результаты могут быть связаны с ужесточением требований к заемщикам. В связи с этим, по мнению российских банков, эта группа клиентов стала наиболее надежной, следует из материала.

В Центробанке отметили, что в период с января по июнь кредиты на приобретение автомобилей чаще всего выдавались заемщикам в возрасте от 40 до 50 лет — 32% от всего объема выдач. При этом на 35-50-летних россиян приходится более 50% всех ипотечных кредитов.

В ноябре исследование сервиса Апельсин показало, что больше половины (51%) россиян используют накопления для совершения крупных покупок и не прибегают к кредитам. Сервисы частичной оплаты и рассрочки выбирают 27% опрошенных. К кредитным картам для этих целей прибегают лишь 22%.

Ранее россияне рассказали, на что потратят новогоднюю премию.

