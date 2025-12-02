На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительницу Кубани задержали за перевод денег ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Кубани за перевод денег ВСУ
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Уголовное дело о госизмене возбуждено против жительницы Краснодарского края, переводившей деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ФСБ, пишет РИА Новости.

«Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия для документирования преступлений. Нарушительницу закона допрашивают.

Недавно жителя Санкт-Петербурга Александра Ушакова осудили на 10 лет за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), воюющий против российской армии. Отмечается, что в марте 2024 года обвиняемый размещал в соцсетях положительные комментарии в адрес запрещенной организации.

До этого суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. Он размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

Ранее жителя Алтайского края приговорили к 9 годам участие в террорганизации.

