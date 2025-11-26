Петербуржца осудили на 10 лет за попытку госизмены

Жителя Петербурга осудили на 10 лет за попытку вступить в РДК

Жителя Санкт-Петербурга Александра Ушакова осудили на 10 лет за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), воюющий против российской армии. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в марте 2024 года обвиняемый размещал в соцсетях положительные комментарии в адрес запрещенной организации.

«Ушаков решил принять участие в боевых действиях в составе указанной организации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант в переписке получил от представителя РДК анкету для вступления в их ряды.

Как сообщают «Известия», недавно в Новороссийске правоохранители задержали мужчину, который попытался создать в регионе разведывательную группу для совершения террористических актов. Мужчина действовал в интересах украинских спецслужб. Его незаконную деятельность пресекли, задержание подозреваемого провели сотрудники ФСБ.

Ранее ФСБ опубликовала видео приговора россиянину по делу о госизмене и терроризме.