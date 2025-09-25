Жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены

На Сахалине мужчину приговорили к 14 годам колонии за покушение на госизмену

Суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину, являвшегося старшим лейтенантом запаса, виновным в покушении на государственную измену и публичных призывах к террористической деятельности.

В ходе следствия и суда выяснилось, что мужчина, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность. Кроме того, подсудимый намеревался выехать на территорию Украины, вступить в одно из воинских формирований и участвовать в боевых действиях против российской армии. Для этого житель Сахалина связался с представителем Вооруженных сил Украины, который предложил ему ряд воинских должностей в украинских войсках. Мужчина намеревался выехать из России транзитом через территорию третьей страны, но был задержан в аэропорту Южно-Сахалинска сотрудниками пограничной службы.

Суд назначил сахалинцу наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии строгого режима и ограничения свободы на один год и шесть месяцев. Кроме того, он лишен воинского звания. Приговор вступил в законную силу.

9 сентября сообщалось, что жителя Самарской области Евгения Дубского приговорили к 19 годам лишения свободы, признав виновным в государственной измене.

Ранее в Москве по делу о государственной измене арестовали предпринимателя.