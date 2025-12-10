На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боксер Гассиев ответил на вопрос о бое с украинцем Усиком

Боксер Гассиев заявил, что пока не может думать о поединке с Усиком
close
РИА Новости

Российский боксер Мурат Гассиев ответил на вопрос, интересно было бы ему провести реванш с украинцем Александром Усиком, который обладает чемпионскими поясами по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), где он является суперчемпионом. Слова Гассиева передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сейчас в супертяжелом весе ситуация очень быстро меняется. Боксеры отказываются от поясов — и временные чемпионы становятся постоянными.

Но в данный момент я думаю только о своем поединке 12 декабря против Кубрата Пулева (за звание «регулярного чемпиона» в супертяжелом весе по версии WBA. — «Газета.Ru»). Я не могу давать прогнозы на свое будущее, поскольку еще не знаю, что случится в этом поединке с Пулевым.

Весь мой фокус сейчас идет на ближайший бой. Мы провели очень много времени в лагере, я очень долго готовился и думал только о поединке с Пулевым», — сказал Гассиев.

Россиянин встретился с Усиком на ринге в 2018 году и уступил ему единогласным решением судей.

12 декабря Гассиев сразится с Пулевым в главном поединке турнира IBA.PRO 13.

Ранее олимпийский чемпион назвал фаворита боксерского поединка между Пулевым и Гассиевым.

