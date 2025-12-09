На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер-министр Японии назвала количество пострадавших при землетрясении

Такаити: при землетрясении в Японии пострадали около 30 человек
Jae C. Hong/AP

В результате землетрясения в Японии пострадали около 30 человек, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити. Об этом сообщает телеканал NHK.

Кроме того, подземные толчки привели к пожару в одном из домов.

Глава правительства отметила, что власти продолжают работу по оценке причиненного стихийным бедствием ущерба. По словам Такаити, вероятность масштабного землетрясения в районе от острова Хоккайдо до побережья Санрику на северо-востоке острова Хонсю выше, чем обычно. В связи с этим она призвала население внимательно следить за поступающей информацией и быть готовым к экстренной эвакуации.

8 декабря в Японии произошло землетрясение магнитудой более 7. После этого для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами. В северной части Японии было приостановлено движение поездов по нескольким железнодорожным линиям.

В этот же день директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук (РАН) Петр Шебалин предупредил, что цунами, вызванное землетрясением в Японии, может достичь Южных Курил.

Ранее в Японии произошло цунами после землетрясения.

