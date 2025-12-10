На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, которые помогут укрепить суставы зимой

Диетолог Денисенко: укрепить суставы зимой можно с помощью рыбы и мяса
true
true
true
close
Shutterstock

В холодный сезон суставы становятся особенно уязвимыми, поэтому важно заботиться о здоровье и укреплять их, поддерживая коллаген в организме. В этом помогут рыба, мясо и другие продукты. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

По словам специалиста, с возрастом суставы становятся менее гибкими и подвижными из-за «старения» коллагена в составе соединительных тканей.

«Омолодить коллаген, который, как известно, необходим еще и нашей коже, помогут некоторые продукты, а вернее, полезные вещества, витамины и микроэлементы», — отметила эксперт.

Она рассказала, что для этой цели особенно важны мясо и рыба, в которых содержится белок для синтеза аминокислот и восстановления тканей, а также цинк, поддерживающий соединительные ткани. Диетолог порекомендовала употреблять курицу, индейку, яичные белки, горбушу и минтай.

По словам Денисенко, для здоровья суставов также важен витамин С, содержащийся в ягодах и фруктах. Он принимает участие в выработке коллагена и снижает воспаление.

Помимо этого, укрепить суставы помогут мукополисахариды, которые входят в состав хрящевой ткани. Эти вещества содержатся в морепродуктах, рыбе семейства лососевых, водорослях ламинария и блюдах с желатином.

Эксперт СберЗдоровья, врач-эндокринолог Вероника Неудахина до этого рассказала, что в зимний сезон поддерживать здоровье и поднимать настроение помогут различные специи, среди которых корица, имбирь и черный перец. Так, по ее словам, в корице содержится цинк, железо и эвгенол, последний из которых является природным антисептиком.

Ранее диетолог назвала овощ, который является главным суперфудом зимы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами