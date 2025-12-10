Названы продукты, которые помогут укрепить суставы зимой

Диетолог Денисенко: укрепить суставы зимой можно с помощью рыбы и мяса

В холодный сезон суставы становятся особенно уязвимыми, поэтому важно заботиться о здоровье и укреплять их, поддерживая коллаген в организме. В этом помогут рыба, мясо и другие продукты. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

По словам специалиста, с возрастом суставы становятся менее гибкими и подвижными из-за «старения» коллагена в составе соединительных тканей.

«Омолодить коллаген, который, как известно, необходим еще и нашей коже, помогут некоторые продукты, а вернее, полезные вещества, витамины и микроэлементы», — отметила эксперт.

Она рассказала, что для этой цели особенно важны мясо и рыба, в которых содержится белок для синтеза аминокислот и восстановления тканей, а также цинк, поддерживающий соединительные ткани. Диетолог порекомендовала употреблять курицу, индейку, яичные белки, горбушу и минтай.

По словам Денисенко, для здоровья суставов также важен витамин С, содержащийся в ягодах и фруктах. Он принимает участие в выработке коллагена и снижает воспаление.

Помимо этого, укрепить суставы помогут мукополисахариды, которые входят в состав хрящевой ткани. Эти вещества содержатся в морепродуктах, рыбе семейства лососевых, водорослях ламинария и блюдах с желатином.

Эксперт СберЗдоровья, врач-эндокринолог Вероника Неудахина до этого рассказала, что в зимний сезон поддерживать здоровье и поднимать настроение помогут различные специи, среди которых корица, имбирь и черный перец. Так, по ее словам, в корице содержится цинк, железо и эвгенол, последний из которых является природным антисептиком.

