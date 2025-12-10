На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, какие специи укрепят иммунитет зимой

Врач Неудахина: в имбире содержатся витамины А, В, С и магний
manhattan_art/Shutterstock/FOTODOM

В зимний сезон поддерживать здоровье и поднимать настроение помогут различные специи, среди которых корица, имбирь и черный перец. Об этом kp.ru рассказала эксперт СберЗдоровья, врач-эндокринолог Вероника Неудахина.

«Иммунитет выполняет свою защитную функцию благодаря многим факторам. В том числе, за счет биологически значимых элементов. А многие из них содержатся в специях. Например, магний, кальций, фосфор, витамины А, В, С — в имбире, поэтому его называют противопростудным средством», — объяснила специалист.

По ее словам, в корице содержится цинк, железо и эвгенол, последний из которых является природным антисептиком. Помимо этого, в этой специи есть циннамаль, действующий как противотревожное средство и улучшающий настроение. Врач добавила, что душистый черный перец богат алкалоидом пиперином, поддерживающим работу пищеварения и способствующий усвоению питательных веществ.

Все перечисленные специи можно добавлять в безалкогольный глинтвейн, в основе которого будет виноградный сок или в чай, отметила эндокринолог.

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева до этого рассказала, что зимой одним из самых полезных продуктов является капуста. В этом овоще содержится большое количество клетчатки, которая положительно влияет на работу кишечника, дает чувство сытости и помогает избавиться от лишнего веса.

Ранее россиянам рассказали о пользе рыбы и морепродуктов для иммунитета.

