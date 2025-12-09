На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог назвала овощ, который является главным суперфудом зимы

Shutterstock/Sandi Cullifer

В зимний период одним из самых полезных продуктов является капуста. При этом все виды этого овоща помогают поддерживать здоровье по-разному. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева.

«Все крестоцветные – низкокалорийны и при этом, полны множеством важных питательных веществ. Содержат большое количество клетчатки, как нерастворимых пищевых волокон, так и растворимых», — объяснила специалист.

Она отметила, что в капусте содержится большое количество клетчатки, которая положительно влияет на работу кишечника, дает чувство сытости и помогает избавиться от лишнего веса. При этом крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста и кейл, богаты витаминами, антиоксидантами и фитонутриентами, снижающими воспаление и поддерживающими иммунитет.

Помимо этого, по словам диетолога, брокколи содержит в себе сульфорафан, снижающий риск онкологических заболеваний, а в листьях кейла есть вещества, полезные для здоровья глаз.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого рассказала, что продуктов с отрицательной калорийностью не существует, поскольку вся еда состоит из белков, углеводов и жиров и содержит в себе какое-либо количество энергии. Она уточнила, что совсем не содержит калорий только вода.

Ранее россиянам рассказали, кому опасно есть соленья.

