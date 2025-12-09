Российские ПВО сбили 38 украинских дронов за шесть часов

Российские ПВО сбили 21 беспилотник над Брянской областью за шесть часов

Российские системы ПВО уничтожили 38 украинских дронов за шесть часов, из них семь в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, 21 беспилотник сбит над территорией Брянской области, шесть — над Калужской областью, по два — над территорией Белгородской и Тульской областей. Семь беспилотников были уничтожены над Московской областью, из них четыре летели на Москву.

9 декабря с 9.00 до 14.00 российские средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России. Большая часть дронов (17) была сбита над Брянской областью.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщал, что украинские дроны пытались атаковать регион.

Ранее в Чебоксарах в результате атаки беспилотников пострадали 14 человек.