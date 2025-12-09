В Москве пройдет фестиваль креативных тюбингов

13 декабря в московском парке 50-летия Октября пройдет ежегодный фестиваль тюбингов «Mash на Горке». Участники будут соревноваться в скорости спуска на «ватрушках», которые украсят перед заездом, чтобы они были максимально запоминающимися. В программе несколько номинаций с ценными призами для победителей.

Также на фестивале будут доступны интерактивные зоны, квесты и фотозоны. Кроме того, в программе предусмотрены конкурсы и DJ-сеты. Как подчеркивают организаторы, в ДНК Mash — быть ближе к своей аудитории, радовать людей, создавать эмоции и новые традиции.

«Mash всегда строился вокруг аудитории — мы продумываем форматы, которые не только информируют, но еще и вовлекают людей, дают эмоцию. <...> «Mash на Горке» — яркий пример такого подхода: в Петербурге фестиваль получил огромный отклик, и мы увидели, что людям важно не только читать нас, но и встречаться офлайн, творить, соревноваться, проводить время вместе. Поэтому решили сделать проект ежегодным и расширить его на Москву», — рассказал генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Вход на фестиваль свободный. После завершения официальной программы гости смогут свободно покататься на тюбингах.

В ноябре первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что уже этой зимой в России могут ввести ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. Она уточнила, что ГОСТ предполагает маркировку как самих средств, так и горок для их использования.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам о правилах движения на санках.