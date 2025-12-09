«Никакого лихачества»: в Госдуме напомнили россиянам о правилах движения на санках

Современным родителям стоит помнить о правилах безопасности движения на санках и тюбингах – они уже не дети 90-х, которые катались на капотах старых авто, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«В московском регионе снега сейчас не видать, но ближе к Новому году обещают привычную погоду. Как раз есть время освежить «ПДД» на ледяных и снежных горках. Дети из поколения 90-х, которые умудрялись скатываться на картонках, капотах старого авто и в холодильниках, при этом чудом избегая серьезных травм, выросли и сами стали родителями — пожалуй, для них особенно важно напомнить современные правила безопасного катания. Парк техники с тех пор расширился: сейчас на выбор ледянки, ватрушки, снегокаты, тюбинги. Главное правило: транспорт должен соответствовать возрасту и весу ребенка. Безопаснее всего малышам и младшим школьникам кататься на санках и снегокатах по ровным и невысоким склонам. В первом случае можно взять на борт и кого-то из родителей или старших братьев и сестер. А вот на снегокате лучше ехать одному», — заявил депутат.

По мнению Толмачева, россиянам стоит отдать предпочтение безопасным площадкам для катания. Депутат назвал главные правила передвижения на зимнем транспорте.

«На ледянках и ватрушках — только по ровным горкам без трамплинов, иначе можно повредить позвоночник и копчик. На всем этом предполагается кататься сидя, никакого лихачества стоя на ногах — в противном случае можно доездиться до переломов. Другие важные правила: ехать «в своей полосе», то есть не там, где поднимаются на вершину, выбирать горки без деревьев, столбов и какого-нибудь объекта в конце спуска, например, хоккейной коробки. Если что-то идет не так, нужно постараться завалиться на бок — это замедлит падение и смягчит удар, не даст покатиться по склону со всего маху и попасть под другие санки или ледянки. Конечно, лучше не кататься там, где спускаются лыжники, чтобы не провести каникулы на больничной койке. Для подъема лучше выбирать места, где в снегу выбиты ступеньки или проложены деревянные лестницы. На линии старта — не толкаться, соблюдать очередь и не пытаться подрезать соседей», — заключил он.

