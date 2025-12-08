Цунами идет к Японии после мощного землетрясения

Цунами, высота которого составляет около трех метров, движется к восточному и северо-восточному побережью Японии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление страны.

Из материала следует, что угрозу цунами для восточного и северо-восточного побережья Японии объявили после землетрясения магнитудой 7,6. Жителей прибрежных районов в префектурах Хоккайдо, Аомори и Иватэ призвали незамедлительно эвакуироваться в безопасные места.

К текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало. Тем не менее при канцелярии премьер-министра страны Санаэ Такаити начал работать экстренный штаб по сбору и анализу информации, а также координации работы экстренных служб.

«В первую очередь необходимо сделать все для защиты жизней и здоровья нашего населения», — заявила глава японского правительства, комментируя ситуацию.

По данным агентства, из-за землетрясения на востоке и северо-востоке Японии было приостановлено движение скоростных поездов Shinkansen.

8 декабря Kyodo и Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада сообщили, что в ближайшие десятилетия в районе Токио может произойти мощное землетрясение, экономический ущерб от которого может достичь 83 трлн иен ($535 млрд). Эксперты предупредили, что стихия может повредить 400 зданий.

Ранее в японском регионе Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.