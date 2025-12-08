На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Цунами идет к Японии после мощного землетрясения

К побережью Японии приближается цунами высотой около трех метров
true
true
true
close
FOTOKITA/Shutterstock/FOTODOM

Цунами, высота которого составляет около трех метров, движется к восточному и северо-восточному побережью Японии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление страны.

Из материала следует, что угрозу цунами для восточного и северо-восточного побережья Японии объявили после землетрясения магнитудой 7,6. Жителей прибрежных районов в префектурах Хоккайдо, Аомори и Иватэ призвали незамедлительно эвакуироваться в безопасные места.

К текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало. Тем не менее при канцелярии премьер-министра страны Санаэ Такаити начал работать экстренный штаб по сбору и анализу информации, а также координации работы экстренных служб.

«В первую очередь необходимо сделать все для защиты жизней и здоровья нашего населения», — заявила глава японского правительства, комментируя ситуацию.

По данным агентства, из-за землетрясения на востоке и северо-востоке Японии было приостановлено движение скоростных поездов Shinkansen.

8 декабря Kyodo и Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада сообщили, что в ближайшие десятилетия в районе Токио может произойти мощное землетрясение, экономический ущерб от которого может достичь 83 трлн иен ($535 млрд). Эксперты предупредили, что стихия может повредить 400 зданий.

Ранее в японском регионе Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами