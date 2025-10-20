СК завершил дело о подготовке покушения на Симоньян

Следственные органы завершили расследование дела Михаила Балашова, организатора ячейки «National Socialism/White Power», обвиняемого в подготовке убийства главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

По данным следствия, Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, привлекая к участию сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 года участники группы, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Кроме того, Балашов вместе с другим членом ячейки «Чистая кровь» Савельевым, согласился за $50 тыс. совершить убийство Симоньян, однако ФСБ задержала их до реализации плана. Все обвиняемые находятся под стражей, а материалы дела переданы прокуратуре для направления в суд.

В июле 2023 года ФСБ сообщала о предотвращении покушений на Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Тогда были задержаны участники неонацистской группировки «Параграф-88», которые проводили разведку мест проживания и работы журналисток.

Среди обвиняемых трое несовершеннолетних, один из которых на момент задержания учился в восьмом классе. К ним применена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Фигуранты утверждают, что их действия могли быть продиктованы хулиганскими побуждениями, но не планами покушений на журналистов.

Ранее силовики предотвратили покушение на высокопоставленного военного в Москве.