На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК завершил дело о подготовке покушения на Симоньян

СК: дело Балашова о подготовке убийства Симоньян передали в суд
true
true
true
close
Предоставлено RT

Следственные органы завершили расследование дела Михаила Балашова, организатора ячейки «National Socialism/White Power», обвиняемого в подготовке убийства главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

По данным следствия, Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, привлекая к участию сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 года участники группы, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Кроме того, Балашов вместе с другим членом ячейки «Чистая кровь» Савельевым, согласился за $50 тыс. совершить убийство Симоньян, однако ФСБ задержала их до реализации плана. Все обвиняемые находятся под стражей, а материалы дела переданы прокуратуре для направления в суд.

В июле 2023 года ФСБ сообщала о предотвращении покушений на Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Тогда были задержаны участники неонацистской группировки «Параграф-88», которые проводили разведку мест проживания и работы журналисток.

Среди обвиняемых трое несовершеннолетних, один из которых на момент задержания учился в восьмом классе. К ним применена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Фигуранты утверждают, что их действия могли быть продиктованы хулиганскими побуждениями, но не планами покушений на журналистов.

Ранее силовики предотвратили покушение на высокопоставленного военного в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами