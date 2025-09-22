На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Симоньян заявила, что лечится от рака

Симоньян: я прохожу лечение от рака
Предоставлено RT

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что проходит лечение от рака.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака», — говорится в посте.

Медиаменеджер добавила, что скоро ее увидят в париках, «будем вместе выбирать, какой больше подходит».

9 сентября Симоньян сообщила, что ей сделали операцию.

11 сентября она рассказала, что уже находится дома. Телеведущая отметила, что впереди ей предстоит «много лечения. Или немного», поблагодарив всех, кто переживал за нее.

7 сентября Симоньян сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», что у нее выявили «серьезное, пугающее» заболевание. Она также выразила слова поддержки всем, кто столкнулся с аналогичными трудностями.

Ранее Симоньян рассказала о состоянии супруга.

