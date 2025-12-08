На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин предложил выделять средства со штрафов на общественный транспорт

Путин предложил обновлять общественный транспорт за счет средств со штрафов
true
true
true
close
Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть инициативу выделения средств от штрафов на обновление общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой идеей на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«У нас перечень поручений есть, проект. Я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать», — ответил глава государства.

7 августа стало известно, что члены партии «Коммунисты России» во главе с председателем Сергеем Малинковичем предложили штрафовать за отказ уступать место в общественном транспорте. По словам депутата, в частности, инициатива включает создание специальных мест в общественном транспорте для беременных женщин и пенсионеров, которые будут обозначаться цветом или знаком на стекле.

Согласно предложению коммунистической партии, все остальные категории граждан, которые будут занимать эти места и не реагировать на просьбы уступить место, будут оштрафованы, будут оштрафованы на 1 тысячу рублей, подчеркнул Малинкович.

Ранее россиянка обжаловала штраф за безбилетный проезд в транспорте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами