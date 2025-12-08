Путин предложил выделять средства со штрафов на общественный транспорт

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть инициативу выделения средств от штрафов на обновление общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой идеей на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«У нас перечень поручений есть, проект. Я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать», — ответил глава государства.

7 августа стало известно, что члены партии «Коммунисты России» во главе с председателем Сергеем Малинковичем предложили штрафовать за отказ уступать место в общественном транспорте. По словам депутата, в частности, инициатива включает создание специальных мест в общественном транспорте для беременных женщин и пенсионеров, которые будут обозначаться цветом или знаком на стекле.

Согласно предложению коммунистической партии, все остальные категории граждан, которые будут занимать эти места и не реагировать на просьбы уступить место, будут оштрафованы, будут оштрафованы на 1 тысячу рублей, подчеркнул Малинкович.

Ранее россиянка обжаловала штраф за безбилетный проезд в транспорте.