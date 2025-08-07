В России для пассажиров общественного транспорта предложили ввести новый штраф

В России предложили ввести штраф за отказ уступать место в общественном транспорте

В России предлагают штрафовать за отказ уступать место в общественном транспорте, сообщает absatz.media со ссылкой на председателя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича.

«Мы предлагаем сделать специальные места в общественном транспорте для беременных женщин и пенсионеров, которые будут обозначаться цветом или знаком на стекле. Другие категории граждан, которые будут занимать эти места и не реагировать на просьбы уступить место, нужно штрафовать», — сказал Малинкович.

Он заявил, что штраф в размере 1 тыс. рублей был бы ощутимым и помогал бы эффективно бороться с такими правонарушителями.

До этого руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль предложил штрафовать питбайкеров на сотни тысяч рублей.

«Статистика по ДТП с питбайками - ужасающая, а штрафы - копеечные. Штрафы должны быть соответствующими и начинаться от 300 - 400 тыс. рублей», — заявил Крохмаль.

Министерство внутренних дел России подготовило новые изменения в Правила дорожного движения. Планируется ввести запрет на выезд на дороги общего пользования на питбайках. В КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. рублей.

Ранее дальнобойщики стали массово получать штрафы из-за «глушилок» вдоль дорог.