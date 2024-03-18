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Россиянка обжаловала штраф за безбилетный проезд в транспорте

Жительница Костромы обжаловала незаконный штраф за безбилетный проезд в автобусе

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Жительница Костромы обжаловала штраф, назначенный ей за якобы безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе пресс-службе судов общей юрисдикции области.

Женщину оштрафовали контролеры, когда она ехала на работу в автобусе №7. Костромич оплатила проезд, как только зашла в транспорт, приложив смартфон к валидатору — на нем загорелся зеленый сигнал. При проверке контролеры не увидели факт проведенной оплаты, тогда женщина при них еще раз повторила те же действия, оформив себе билет еще раз. Тем не менее работники транспортной компании все равно назначили пассажирке штраф размером 2500 рублей. Женщина подписала документы, так как торопилась на работу, а позже обратилась в суд, рассказав о неправомерности действий контролеров.

Суд, просмотрев записи с камеры видеорегистратора автобуса, а также банковскую справку о проведении платежей, принял сторону заявительницы и отметил штраф.

Ранее МВД оштрафовало водителя, задиравшего ногу на приборную панель автобуса.

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