В Таганроге в результате воздушной атаки повреждено медучреждение

В Таганроге Ростовской области в результате воздушной атаки повреждено Поликлиническое отделение №2. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр Светлана Камбулова.

В связи с этим до 27 ноября медучреждение работает в измененном режиме, отметила глава города.

«25 ноября — работают только кабинеты неотложной медицинской помощи, а также обслуживаются вызовы на дом. 26 ноября — будет осуществляться забор лабораторных анализов, продолжат работу кабинеты неотложной медицинской помощи, будет проводиться плановый прием на участках и обслуживаться вызовы на дом», — сказано в посте.

До этого в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Камбулова сообщала, что из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены частный дом, несколько многоквартирных домов, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17.

Шесть пострадавших в результате атаки доставлены в городскую больницу. Члены комиссии по ликвидации последствий атаки проводят поквартирный обход для подсчета ущерба и назначения выплат.

Ранее над регионами России уничтожили 40 украинских беспилотников.