Россиянам рассказали, стоит ли ждать роста заболеваемости ОРВИ к Новому году

Вирусолог Ларичев: роста заболеваемости ОРВИ к Новому году ждать не стоит
Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, как правило, приходится на осень, поэтому к Новому году пиковых значений ждать не стоит. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил вирусолог Виктор Ларичев.

«Собственно говоря, морозы и вирусы не очень сильно связаны. Они связаны только тем, что чем холоднее, тем дольше сохраняются вирусы. У нас как раз пик заболеваемости обычно наблюдается в ноябре, а не к Новому году. Поэтому ждать ничего особенного не нужно», — сказал специалист.

Терапевт, кардиолог Клиники инновационных технологий в Куркино Мария Подгорная до этого предупредила, что в период простуды важно исключить из рациона продукты, которые будут перегружать желудок, чтобы поддерживать работу иммунной системы. По ее словам, стоит отказаться от жирной пищи, острых приправ, фруктов с твердой кожурой, бобов, сладостей, кофе, алкоголя, консервов, ржаного хлеба и другой еды.

Что касается алкоголя, существует ошибочное утверждение о том, что горячие спиртные напитки, такие как глинтвейн, помогают при ОРВИ. На самом деле спирт приводит к обезвоживанию ослабленного организма, так как это сильное мочегонное средство, предупреждают эксперты.

Ранее россиянам посоветовали не работать во время больничного.

