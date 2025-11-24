Врач рассказала, от каких продуктов важно отказаться в период простуды

Врач Подгорная: виноград и консервы не стоит есть в период простуды

В период простуды важно исключить из рациона продукты, которые будут перегружать желудок, чтобы поддерживать работу иммунной системы. Об этом kp.ru рассказала терапевт, кардиолог Клиники инновационных технологий в Куркино Мария Подгорная.

«Наш иммунитет во многом зависит от здоровья желудочно-кишечного тракта. То есть мы должны позаботиться о нормальной работе ЖКТ, чтобы избежать сезонных проблем со здоровьем», — уточнила эксперт.

По ее словам, лучше отказаться от жирной еды, острых приправ, белокочанной капусты, фруктов с твердой кожурой, винограда, бобов, гороха, сладостей, кофе, алкоголя, консервов, фаст-фуда, ржаного хлеба и колбасы. Если аппетит снижен, можно просто пить воду, морс, компот или некрепкий чай, чтобы поддерживать организм и не перегружать ЖКТ, уточнила врач.

Подгорная добавила, что переходить на обычное питание после болезни стоит постепенно.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что при появлении первых симптомов простуды стоит отказаться от посещения бани, поскольку это создаст дополнительную нагрузку на иммунную систему и может усугубить течение болезни.

