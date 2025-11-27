Эксперты развеяли мифы о лечении простуды горячим алкоголем

Бытует мнение, что ОРВИ можно вылечить с помощью алкоголя – например, горячего глинтвейна. На самом деле такой подход крайне опасен для здоровья – спиртное наносит вред даже здоровому человеку, а в момент, когда организм борется с простудой, может ударить по нему еще сильнее, предупредили эксперты в беседе с Общественной Службой Новостей.

В первую очередь алкоголь приведет к обезвоживанию ослабленного организма, так как это сильное мочегонное средство. Он ускорит выведение жидкости в то время, когда человек итак активно ее теряет на фоне повышенного потоотделения из-за простуды, пояснили специалисты. В итоге пациент будет чувствовать себя хуже, кровь его станет гуще, затруднится работа почек, а выведение токсинов замедлится.

Кроме того, спиртное создаст сильную нагрузку на печень, которая в период борьбы с болезнью и без того работает в «усиленном режиме», пытаясь нейтрализовать вирусы и токсины. Вместо этого человек заставляет ее расщеплять этанол, таким образом инфекция будет развиваться.

Также алкоголь снижает иммунитет из-за подавления активности лейкоцитов, которые как раз должны защищать организм от вирусов и бактерий. При этом он также расширяет сосуды, за счет чего нарушается терморегуляция, тело быстрее теряет тепло, что грозит перепадами давления и ухудшением состояния, особенно если температура тела повышена.

Помимо этого, алкоголь несовместим с лекарствами, которые человек может пить во время ОРВИ, предупреждают эксперты. Так, например, в сочетании с обычным аспирином он повышает риск кровотечений и раздражения желудка.

Риски высоки при употреблении любого спиртного во время ОРВИ – коньяка, водки с перцем, теплого пива, глинтвейна и так далее. Нет такого алкоголя, который помог бы организму победить простуду, заключили специалисты.

До этого терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен развеяла миф о том, что крепкий алкоголь убивает вирусы. Она пояснила, что он может лишь на время вызвать ощущение тепла, и то потом человек быстрее замерзнет, так как это происходит за счет расширения сосудов, из-за чего организм теряет тепло быстрее. Также спиртное угнетает иммунную систему, мешает выработке антител. Злоупотребление алкоголем, наоборот, увеличивает риск ОРВИ. Поэтому рюмка водки с перцем во время болезни может ее продлить и сделать тяжелее, подчеркнула врач.

