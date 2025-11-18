Россиянам посоветовали не работать во время больничного

Работа на больничном может привести к вспышкам заболеваний россиян в офисах и росту рисков хронических заболеваний, сказала «Газете.Ru» основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

«Не секрет, что в России низкая производительность труда. Тем не менее работа во время больничного — это совершенно не тот путь, который позволит повысить эффективность работы. Многие и так вынуждены работать на больничном или возвращаются в офисы, не успев как следует восстановиться после болезни. В результате в производственных коллективах идут вспышки ОРВИ, гриппа и других вирусных заболеваний. Организм не успевает восстанавливаться, иммунитет перестает справляться с внешними угрозами и, как следствие, растет риск развития хронических заболеваний», — отметила Шуппо.

Она сказала, что сотрудники еще чаще начинают болеть, компании теряют не только рабочие часы, но и темпы развития, терпят издержки. Поэтому больничный — это время для того, чтобы вылечиться и, самое главное, восстановиться, предупредила Шуппо.

Она добавила, что работа на больничном — это в основном удел тех, кто работает на удаленке, и в в довольно ограниченном количестве случаев, например, когда сломана нога.

Шуппо заключила, что при большинстве заболеваний, которые вынуждают уйти на больничный — вирусные заболевания, активизация хронических болезней — необходимо придерживаться режима отдыха, часто нужна специальная диета, требуется лекарственная терапия, физиотерапия. В это время важна приверженность лечению и рекомендациям врача, подытожила врач.

В России предложили дать возможность гражданам работать во время болезни в облегченном формате — без оформления больничного листа и снижения зарплаты. Соответствующий законопроект депутата Ярослава Нилова 12 ноября был направлен в правительство для отзыва. Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс новой статьи, вводящей понятие «временный адаптивный режим труда». Предлагаемая норма должна закрыть правовой пробел, при котором работник сейчас юридически считается либо полностью здоровым, либо полностью нетрудоспособным, без промежуточных вариантов.

Ранее депутат Алексей Говырин заявил, что максимальная сумма больничного в 2025 году составляет 5673 рубля в день.