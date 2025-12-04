На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кот разбудил спящего хозяина и спас его от пожара

В Саратовской области кот разбудил хозяина и спас его от пожара
true
true
true
close
TarasBeletskiy/Shutterstock/FOTODOM

Житель села Никольское заснул с тлеющим окурком в руке и едва не задохнулся в дыму, сельчанина спас кот. Об этом сообщает МЧС Саратовской области.

62-летний мужчина заснул с непотушенной сигаретой и спустя некоторое время сквозь сон услышал мяуканье своего кота. Проснувшись, пенсионер понял, что комната в дыму, он смог выбраться из дома самостоятельно, но получил ожоги.

Огонь успел уничтожить часть постройки, возгорание тушили два пожарных расчета. Успел ли кот сбежать из горящего дома — неизвестно.

До этого во Владимире любознательный кот спас от гадюки своих владельцев. Животное почувствовало присутствие пресмыкающегося в квартире. Сначала хозяева предположили, что это мышь или крыса. Однако ситуация оказалась гораздо серьезнее: в дом заползла ядовитая гадюка. Прибывшие на вызов сотрудники Госохотинспекции обнаружили змею под тумбочкой в подъезде. Ее поймали и выпустили в естественную среду обитания за городом.

Ранее кот спас всю семью от наводнения после тайфуна на Филиппинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами